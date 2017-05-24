Kavgada arkadaşını öldürdü

SAMSUN, () - SAMSUN'da küfürleşme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada, Taşkın D. (38)

arkadaşı Orhan Ceniklioğlu'nu (38) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, dün İlkadım İlçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Cenikliğlu ile Taşkın D. kahvehane önünde karşılaştı. Alkollü oldukları iddia edilen iki arkadaş arasında bir süre sonra küfür nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan Ceniklioğlu olay yerinde bulduğu sopayla Taşkın D.'nin kafasına vurdu. Taşkın D. de, üzerindeki bıçağı çıkartıp Ceniklioğlu'nu karnından ağır yaraladı. İki yaralı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhan Ceniklioğlu doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Taşkın D. ise hastanedeki tedavisinin ardından olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.