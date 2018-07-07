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Kavgada arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

BİLECİK'de Emin Çakmak (30), kavga ettiği arkadaşı Mert Dündar'ı (30) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Kavgada Çakmak da bıçakla bacağından yaralandı. Olay, dün gece İsmetpaşa Mahallesi Villalar mevkiinde, boş arazide meydana...

Kavgada arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
BİLECİK'de Emin Çakmak (30), kavga ettiği arkadaşı Mert Dündar'ı (30) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Kavgada Çakmak da bıçakla bacağından yaralandı.
Olay, dün gece İsmetpaşa Mahallesi Villalar mevkiinde, boş arazide meydana geldi. Arkadaş oldukları belirtilen ayakkabı dükkanı sahibi Emin Çakmak ile oto kiralama işiyle uğraşan Mert Dündar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mert Dündar, bıçakla Emin Çakmak'ı yaraladı. Çakmak da av tüfeğiyle ateş ederek Dündar'ı öldürdü. 
Olayın ardından Emin Çakmak polis merkezine giderek teslim oldu. Bacağından hafif yaralanan Çakmak, polisler tarafından götürüldüğü Bilecik Devlet Hastanesi'nde müdahalesi yapıldıktan sonra gözaltına alındı.
Emin Çakmak'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. 

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