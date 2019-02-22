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Kavgada ağır yaralanan Suriyeli kurtarılamadı

ADANA'da, 13 gün önce, trafikte çıkan tartışmada başına parke taşıyla vurularak yaralanan Suriyeli evli ve 1 çocuk babası Hüsamettin Hacı (34), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 9 Şubat Cumartesi günü Seyhan ilçesi...

Kavgada ağır yaralanan Suriyeli kurtarılamadı
ADANA'da, 13 gün önce, trafikte çıkan tartışmada başına parke taşıyla vurularak yaralanan Suriyeli evli ve 1 çocuk babası Hüsamettin Hacı (34), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 9 Şubat Cumartesi günü Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat G. (20) ve Naim İnal T. (34), elektrikli motosikleti hızlı kullandığı için Hüsamettin Hacı, babası Velit Hacı (54), beraberindeki Mohammad Shalhamı (24) ve Muhammed Sahric (27) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, Murat G., Hüsamettin Hacı'nın başına yerden aldığı parke taşıyla vurdu. Ağır yaralanan Hüsamettin Hacı, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Murat G. tutuklanırken, Naim İnal T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Hastanede tedavisi süren Hüsamettin Hacı, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Hacı'nın ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hüsamettin Hacı'nın ablası Sabah Hacı, "Kardeşim ölmemek için savaştan kaçtı ama burada öldü" dedi. Hüsamettin Hacı'nın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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