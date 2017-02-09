Kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

SAMSUN'da 22 yaşındaki Mustafa Bulut'u bıçakla göğsünden ve sol bacağından, akrabası 25 yaşındaki Cemal Bulut'u da kavgada yaraladığı iddia edilen 25 yaşındaki İlker S. polis tarafından yakalandı.Olay, dün Atakum İlçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İlker S., arkadaşları Mustafa Bulut ve Cemal Bulut ile buluşup birlikte içki içti. Bir süre sonra alkolün de etkisiyle aralarında tartışma başladı. Araya girenlerin müdahalesi ile ayrılan 3 kişi evlerine gitti. Daha sonra Mustafa Bulut ve Cemal Bulut, İlker S.'nin evinin önüne giderek dışarı çağırdı. İlker S., Mustafa Bulut'u bıçakla gösünden ve sol bacağından, Cemal Bulut'u kavgada yaralayarak kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıyı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan İlker S. bugün adliyeye sevk edildi.

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