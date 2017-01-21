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Kavgada 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

KONYA'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 28 yaşındaki Abdurrahman Güçlü’yü başından vurarak öldüren, Şevki Nenğ’i ise sırtından vurarak yaralayan 24 yaşındaki Celal Yolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Olay,...

Kavgada 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
KONYA'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 28 yaşındaki Abdurrahman Güçlü’yü başından vurarak öldüren, Şevki Nenğ’i ise sırtından vurarak yaralayan 24 yaşındaki Celal Yolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Olay, üç gün önce merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Arapöldüren Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Abdurrahman Güçlü ve Şevki Nenğ, daha önceden aralarında husumet bulunan Celal Yolcu'nun işlettiği tütün ürünleri satan işyerine geldi. Üç kişi arasında önce küfürleşme daha sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Celal Yolcu, telefonla babası 62 yaşındaki Hasan Yolcu'yu arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine baba üç oğlunu daha yanına alarak işyerine gitti.
İki grup arasında kavga başladı. Kavga esnasında otomobilden tüfeğini alan Celal Yolcu, Abdurrahman Güçlü'yü başından, Şevki Nenğ'i ise sırtından vurdu. Olay yerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güçlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Nenğ'in ise tedavisin devam ettiği belirtildi. 
Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olaya karışan baba Hasan Yolcu ile oğulları Celal, Kemal (29), Cengiz (32) ve Engin Yolcu'yu (34) gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal Yolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba ve 3 oğlu ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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