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Kavga şüphelisinin, 7 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde çıkan kavgada polislerin gözaltına aldığı bir kişinin, 7 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Kozaklı'daki yediemin oto parkında, borç-alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgaya müdahale...

Kavga şüphelisinin, 7 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı
NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde çıkan kavgada polislerin gözaltına aldığı bir kişinin, 7 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Kozaklı'daki yediemin oto parkında, borç-alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polisleri görüp kaçmaya çalışan L.K., takip sonucu olayda kullandığı tüfek ve fişekleriyle birlikte yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede, 2 adet 9 milimetre çapında boş kovan ele geçirildi. Gözaltına alınan L.K.'nin yapılan GBT sorgulamasında 7 yıl 11 ay hapis cezası ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından arandığı belirlendi. L.K., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kavgada gözaltına alınan diğer 3 kişi hakkında ise 'tehdit, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, taksirle yaralama ve mala zarar verme' suçlarından işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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