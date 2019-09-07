Kavga sırasında kendi silahından çıkan kurşunla öldü
Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Menemen ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasında olan E.Y., aileler arasında çıkan kavgada, kendisinin çıkardığı öne sürülen tabancanın ateş alması sonucu vurulup, öldü. Olay, dün akşam saatlerinde,...
Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Menemen ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasında olan E.Y., aileler arasında çıkan kavgada, kendisinin çıkardığı öne sürülen tabancanın ateş alması sonucu vurulup, öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde, Asarlık Pazaryeri civarında, E.Y.'nin oturduğu apartmanın yakınlarında meydana geldi. Minibüs şoförü E.Y. ve yakınları ile boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y. tabancasını çekti. İddiaya göre, bu sırada, E.Y.'nin ailesinden bazı kişiler onu engellemek isterken, silah ateş aldı. Merminin isabet ettiği E.Y., kanlar içinde yere yığıldı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan E.Y., doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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