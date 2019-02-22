Kavga nedeniyle adliyede bulunanlar arasında yine kavga çıktı: 1 yaralı, 2 tutuklama (2) - Yeniden

ZONGULDAK Adliyesi önünde, çıkan kavgada Selçuk Koçaklı'nın tabancayla vurularak yaralanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden H.K. ve E.K. tutuklandı.Olay, öğlen saatlerinde Zonguldak Adliyesi önünde meydana geldi. Daha öncesinde aralarında çıkan kavga nedeniyle Asliye Ceza Mahkemesi’nde bulunan Selçuk Koçaklı ile yengesinin kardeşi H.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle H.K. aracından aldığı tabancayla, Selçuk Koçaklı'ya ateş etti. Karnından yaralanan Koçaklı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yerel gazetede muhabirlik yapan Selçuk Koçaklı'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili H.K. ve kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAdliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden H.K. ve E.K. tutuklandı, C.K. ve C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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