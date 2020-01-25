Kavga ihbarına giden jandarma, işkenceci suç örgütünü çökertti

ANTALYA'da, bir iş yerinde kavga olduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, gözaltına aldığı 1'i kadın 5 şüphelinin; suç örgütü kurarak vatandaşları alıkoyduğu, işkence ettiği, tahsilat yaptığını tespit etti. Adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.Manavgat'ta, çeşitli suçları işlediği tespit edilen bazı şüphelilerin, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde bir iş yerine giderek, kavga çıkardıkları bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyon sırasında iş yerinde bulunan C.Y., A.O., M.C. ve S.A. ile Z.D. adlı kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca, ecstasy uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin sentetik uyuşturucu madde, sopa ve suç unsuru olarak değerlendirilen bazı malzemeler ele geçirildi.Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, bazı kişilerin dövüldüğü ve işkence yapıldığına dair görüntüler bulunması üzerine araştırma genişletildi. Cumhuriyet savcılığından alınan 1 günlük ek gözaltı süresinin ardından yapılan geniş çaplı araştırmada, şüphelilerin Ş.Ö. ve M.C.K.'ya işkence yaptıkları, zorla odaya kapattıkları ve işkence görüntülerini de cep telefonlarına kaydettikleri tespit edildi.İfadesine başvurmak üzerine evine giden jandarma ekipleri, M.C.K.'yı evinde yürüyemeyecek durumda, darp edilmiş olarak buldu. Jandarma tarafından hastaneye götürülen Ş.Ö. ve M.C.K.'nın alınan raporlarında, vücudunda çok fazla darp izi ve çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.Jandarmanın geniş çaplı sürdürdüğü araştırma sonucunda, şüphelilerin, 'Abi' diye hitap edilen C.Y. liderliğinde suç örgütü kurdukları, alacak borç anlaşmazlığı olanların alacaklarını tahsil ettikleri, mahkeme kurarak yanlış yaptıklarını iddia ettikleri kişilere ceza kestikleri, 'Zaza' lakaplı A.O. ve 'Çakır' lakaplı M.C.'nin C.Y.'den aldığı talimatlar doğrultusunda suç unsuru içeren işleri, 'Deli' lakaplı Z.D.'nin de kadınlara yönelik cezalandırmaları gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin Manavgat'ta kendi işlerine uygun ofis aradıkları da cep telefonlarının incelenmesinden tespit edildi.Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden S.A., 'kasten yaralama' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.Y , A.O., M.C. ve Z.D., 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', 'yağma', 'işkence', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.