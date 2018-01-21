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Kavga ettiği kişiyi bacaklarından vurdu

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),() - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, A.T. tartıştığı Ş.Ö.'yü tabanca ile ateş ederek bacaklarından Yaraladı. Olay akşam saatlerinde, Başiskele Kullar Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde meydana geldi....

Kavga ettiği kişiyi bacaklarından vurdu

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),() - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, A.T. tartıştığı Ş.Ö.'yü tabanca ile ateş ederek bacaklarından Yaraladı.
Olay akşam saatlerinde, Başiskele Kullar Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde meydana geldi. A.T. ve Ş.Ö. cadde de konuştukları sırada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tabancasını çıkaran A.T., 3 el ateş ederek Ş.Ö.'yü bacaklarından vurdu. Ş.Ö. yere yığılırken, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Bacaklarından yaralanan Ş.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olayın ardından kaçan A.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 
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