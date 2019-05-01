Kavga ettiği kişiyi 5 kurşunla yaraladı, ikinci saldırıdan önce yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde itfaiye personeli İlker G. (28), daha önce kavga ettiği su ve kanalizasyon idaresinde görevli Çağrı A.'yı (30) tabanca ile 5 kurşunla vurarak ağır yaraladı. Şüpheli, aynı kavgada kendisini darbettiğini iddia ettiği kişiyi vurmaya giderken yakalandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Şarköy İstasyonu'nda görev yapan İlker G. ile Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresinde çalışan Çağrı A. geçmişte henüz bilinmeyen nedenle kavga etti. Kavga sırasında Çağrı A., yanındaki arkadaşı U.T. ile birlikte İlker G.'yi darbetti. Olayın ardından taraflar arasında husumet başladı.

Dün akşam saatlerinde itfaiye binası önünde karşılaşan İlker G. ile Çağrı A. arasında aralarındaki husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İlker G., üzerindeki tabancayı çıkarıp Çağrı A.'ya ateş açtıktan sonra bölgeden ayrıldı. Bacaklarına isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Çağrı A., ihbar üzerine gelen ambulansla götürüldüğü Şarköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İKİNCİ KİŞİYİ DE VURACAKTI

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, İlker G.; kavgada Çağrı A. ile birlikte kendisini darbeden U.T.'yi de vurmak için evinin önüne gitti. Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlker G.'yi ikinci saldırıdan önce yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmasının sürdüğü belirtildi.



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