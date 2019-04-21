Kavga ettiği kişinin arkadaşını terminalde bacağından vurdu (2) - Yeniden

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Rıdvan K. (25), kavga ettiği kişinin arkadaşı Halil T.'yi (35) terminalde görünce tüfekle ateş ederek, bacağından vurdu. Gözaltına alınan Rıdvan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Halil T. ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde, Alaplı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Fatih K., iddiaya göre, yakın zamanda Rıdvan K. ile kafede karşılaşarak, kendi kız arkadaşına mesaj atmasıyla ilgili konuşmaya başladı. Rıdvan K., kız arkadaşına mesaj atmaması için kendisini uyaran Fatih K.'yi kafa atıp, yere düşürdü. Fatih K.'yi yerde tekmelemeye çalışan Rıdvan K.'ye, çevredekiler ve Fatih K.'nin arkadaşı Halil T. engel olmaya çalıştı. Yaşanan kavga, karakolda biterken, Halil T. de ifade verdi.

Terminaldeki büfede çalışan Rıdvan K., dün gece, Halil T.'yi terminalde gördü. Halil T., tuvalete girerken, Rıdvan K. de bu sırada büfede bulunan tüfeği aldı. Rıdvan K., tuvaletten çıkan Halil T.'yi ateş ederek, bacağından vurdu. Terminalde bulunanlar, sağ bacağından yaralanan Halil T.'nin kan kaybetmesini önlemek için bacağına kemer bağlandı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Halil T., tedaviye alındı. Terminalde yaşanan olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Rıdvan K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Rıdvan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Terminaldeki olaydan önce Fatih K. ile Rıdvan K. arasında çıkan kavga anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Rıdvan K.'nin konuşmanın hemen sonunda Fatih K.'ye kafa attığı, yere düştükten sonra tekmelemeye çalıştığı, Halil T. ve çevredekilerin araya girdiği ve tarafların ayrıldığı anlar yer aldı.



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