Kavga ettiği kişilerce öldürüldü

ADANA'da 32 yaşındaki Gökhan Toksöz, kavga ettiği kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi tarafından tabancayla öldürüldü.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 70 bin 310 Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Toksöz, evinin önünde kimliği belirsiz 2 kişiyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Toksöz, tabancayla karnından vuruldu. 2 kişi kaçarken, Toksöz ise kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Adana Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Toksöz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.