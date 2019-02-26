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Kavga eden komşularını ayırmak isterken ateşlenen silahla öldü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden akrabaları ayırmaya çalışırken ateşlenen silahla yaralanan Lokman Aydoğan hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.  Olay, akşam saatlerinde Çakır mahallesinde meydana...

Kavga eden komşularını ayırmak isterken ateşlenen silahla öldü
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden akrabaları ayırmaya çalışırken ateşlenen silahla yaralanan Lokman Aydoğan hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 
Olay, akşam saatlerinde Çakır mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan İ.Y. ile A.Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Komşularının kavga ettiğini gören Lokman Aydoğan, ayırmaya çalışırken, bu sırada silahlar ateşlendi. Kurşunlara hedef olan Aydoğan ve İ.Y. yaralandı. Yakınları tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 10 çocuk babası olan Aydoğan, hayatını kaybetti. İ.Y. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı mahallede yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. 

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