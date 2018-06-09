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Kavga çıkan mahallede önlem alan polisler orucunu ekip otosunda açtı

ERZURUM'da, iki aile arasında çıkan 2 kişinin öldüğü, 2'si polis, 9 kişinin de yaralandığı kavganın ardından önlemlerini sürdüren polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde kuş uçurtmuyor. 24 saat nöbet tutan ekipler, iftarlarını yağmurlu...

Kavga çıkan mahallede önlem alan polisler orucunu ekip otosunda açtı
ERZURUM'da, iki aile arasında çıkan 2 kişinin öldüğü, 2'si polis, 9 kişinin de yaralandığı kavganın ardından önlemlerini sürdüren polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde kuş uçurtmuyor. 24 saat nöbet tutan ekipler, iftarlarını yağmurlu günlerde polis otolarında, diğer günlerde ise buldukları müsait bir yerde kumanya ile yapıyor.
Olay, merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Endüstri Caddesi'nde meydana geldi. 2011 yılında evlenen Halis Gökşen'in yeğeni ile Engin Kaya'nın kız kardeşi 2 yıl önce boşanınca, iki aile arasında husumet oluştu. Kaya ailesinin fertleri, ellerinde av tüfeği, sopa ve bıçakla 27 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında Gökşen ailesi tarafından işletilen kahveyi bastı. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavgada, bıçaklanıp, av tüfeğiyle vurulan Engin Kaya (31) öldü, 2'si olaya müdahale eden polis memuru, 1'i de bölgeden geçen çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep Kaya (18) da yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Özel harekat timlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis, biber gazı, plastik mermi ve copla kavgaya müdahale etti. Gözaltına alınan 17 kişiden Ö.G., M.G., H.G., S.O, S.G. ve Z.G., kasten öldürme suçundan tutuklandı. 4'ü adli kontrol kararıyla, 11 şüpheli ise serbest bırakıldı.
MUSALLA TAŞINDA KUMANYA PAYLAŞIMI
Olayların daha fazla büyümemesi için polis, ailelerin yaşadığı Kurtuluş Mahallesi'nde yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel Harekât, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 20 polis, 24 saat mahallede görev yapıyor. Polisler iftar saatine dakikalar kala gelen kumanyayı mahalledeki İbrahim Ethem Cami’nin avlusundaki musalla taşının üzerinde paylaşıyor.
NÖBETLEŞE İFTAR
Kendilerine ayrılan yemekleri alan polisler, sessizliğe bürünen mahallede ezanın okunmasını bekliyor. Camiden yükselen ezan sesiyle birlikte polisler, nöbetleşe iftar açıyor. İftarını yapan grup, diğer arkadaşlarının da iftar yapması için nöbeti devralıyor. 
Mahalleli de kendileri için nöbet tutan polislere, evlerinde yaptıkları yemek veya çay ikramında bulunuyor. Polisler ise bazen yanlarına gelen çocuklarla kumanyalarını paylaşıyor.

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