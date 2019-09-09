Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın (1)

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, () KAVACIK'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangının binanın 5'inci katında çıktığı belirtilirken çalışmalar devam ediyor.

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