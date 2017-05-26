Kato Dağı'nda PKK'ya karşı başlatılan büyük operasyon 38'inci gününde

Emin BAL/BEYTUŞŞEBAP (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarında Kato Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere karşı 38 gün önce başlattığı operasyonlar, tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar sırasında terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında Kato Dağı'nda barınmaya çalışan teröristlerin etkisiz hale getirilerek kamp, sığınak ve mağaralarının kullanılamaz hale getirilmesi amacıyla geçen 19 Nisan'da binlerce komandonun katılımıyla başlatılan operasyon 38'inci gününde sürüyor. Mayıs ayı sonu olmasına karşın, dağda sıfırın altında 10 derece kadar düşen soğukta PKK'ya takip operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, geceyi de arazide geçiriyor. Zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı, operasyon kapsamında onlarca PKK'lı etkisiz hale getirilirken, örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir çok terörist de kendiliğinden teslim oldu.

Kato Dağı eteklerinde komandoların yaptığı operasyonlar sırasında bulunan kamp, sığınak ve mağaralar kullanılmaz hale getirildi. Çok sayıda Doçka uçaksavar, M-16 tüfek, bixi makineli tüfek, Kalaşnikof, keskin nişancı tüfeği zagros, taşınabilir havan ve RPG-7 roketatar, bu silahlara ait mühimmat, örgütsel döküman, tıbbi malzeme, elektronik cihaz, el yapımı patlayıca ve patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, yaşam malzemeleri ve giysiler ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, bulunan yaşam malzemeleri ise bulundukları yerde imha ediliyor.

Operasyonlara katılan askerlerin aralıklarla değiştirildiği Kato Dağı'na, helikopterlerle geceleri sevkiyat yapıyor. Kato Dağı'ndaki önemli geçiş noktalarda hakimiyet sağlayan komandolar, örgütün çok sayıda ağır silah, patlayıcı ve mühimmatını ele geçirdi. Örgütün lojistik kanallarını da kesen komandolar, kaçmaya çalışan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonları kararlılıkla sürdürüyor.

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