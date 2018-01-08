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Katliam yapan daire sahibinden tüyler ürperten ifade: Çok mutlu oldum (2)

ORGANLARI BAĞIŞLANDI Konya'nın Ereğli ilçesinde, apartmanın yıkımıyla ilgili düzenlenen toplantıyı basıp, komşularının üzerine ateş açan Cem Küççüktürk'ün pompalı tüfekli saldırısında ağır yaralanarak, kaldırıldığı...

Katliam yapan daire sahibinden tüyler ürperten ifade: Çok mutlu oldum (2)

ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Konya'nın Ereğli ilçesinde, apartmanın yıkımıyla ilgili düzenlenen toplantıyı basıp, komşularının üzerine ateş açan Cem Küççüktürk'ün pompalı tüfekli saldırısında ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Müslüm Gök'ün organları, ailesi tarafından bağışlandı.
Saldırının ardından kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'nde tedaviye alınan Gök'ün beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine doktorların iletişime geçtiği ailesi, organların bağışlanmasına onay verdi. Gök, organların nakli için ameliyata alındı. Gök'ün karaciğerinin Antalya'da özel bir hastaneye, böbreklerinden birinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer böbreğinin ise Konya'da nakil bekleyen bir hastaya nakledileceği belirtildi.
Öte yandan Müslüm Gök'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Saldırıda Gök'ün babası İbrahim Gök de yaşamını yitirmişti.

Tolga YANIK/KONYA, ()

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