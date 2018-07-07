Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Katiliyle mesajlaşarak ölüme gitmiş

KONYA'da, üniversite hastanesinin mutfağında çalışan Zülfikar Tüdeş (35), yeğeni Ebru A.nın (20) peşini bırakmasını istediği genç kızın eski sevgilisi Muhammet Doğan (30) tarafından hastanenin otoparkında tabancayla vurularak öldürüldü....

Katiliyle mesajlaşarak ölüme gitmiş
KONYA'da, üniversite hastanesinin mutfağında çalışan Zülfikar Tüdeş (35), yeğeni Ebru A.nın (20) peşini bırakmasını istediği genç kızın eski sevgilisi Muhammet Doğan (30) tarafından hastanenin otoparkında tabancayla vurularak öldürüldü. Tüdeş'in, öldürülmeden hemen önce hastanenin morg bölümünden elinde telefonla şüpheli Doğan ile mesajlaşarak buluşmaya gittiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, pazar günü saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Hastanenin mutfak kısmında çalışan Zülfikar Tüdeş, yeğeni Ebru A.'nın eski sevgilisi Muhammet Doğan'a, yeğeninin peşini bırakması ve rahatsız etmemesi konusunda mesaj attı. Karşılıklı mesajlaşmalar, küfürleşmeye dönüştü. Buna sinirlenen Muhammet Doğan, yanına aldığı ruhsatsız tabanca ile hastanenin otoparkına geldi. Doğan, Tüdeş'i arayarak otoparka gelmesini söyledi. Mutfaktan aldığı satırla otoparka gelen Tüdeş, Doğan'ı kovalamaya başladı. Muhammet Doğan da yanında getirdiği tabanca ile Tüdeş'e 3 el ateş edip, olay yerinden kaçtı. Mermilerden biri göğsüne isabet eden Tüdeş ağır yaralandı. Hastane personeli tarafından acile servise alınan Zülfikar Tüdeş, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
ARKADAŞINI ARAYIP, 'BEN ADAM VURDUM' DEMİŞ
Olay yerinden kaçan Muhammet Doğan, bir arkadaşını arayarak birini vurduğunu ve ne yapması gerektiğini sordu. Arkadaşıyla buluşan Doğan, bir süre kent merkezinde dolaştıktan sonra suç aleti tabançayla birlikte polise gidip teslim oldu. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Doğan, poliste susma hakkını kullandı.
Daha önce yaralama suçundan 5 yıl hapis yattığı ve 8 ay önce cezaevinden çıktığı kaydedilen Muhammet Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MESAJLAŞARAK KATİLİNİN YANINA GİTTİ
Mesai saatleri içerisindeyken Doğan'ın çağırması üzerine Zülfikar Tüdeş'in morg bölümünden buluşma noktası olan otoparka gitmesi dikkat çekti. Tüdeş, elindeki telefonla Doğan ile mesajlaşırken hastanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325