Katil zanlısının pişmanlığı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da evinin yakınında uyuşturucu sattıklarını ileri sürdüğü 29 yaşındaki Ahmet Erkan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 25 yaşındaki Ferhat Tunç, 25 yaşındaki Yakup Tugay ve 20 yaşındaki Gencer Fidan adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Ferhat Tunç, "Pişmanım böyle olmasını istemezdim" dedi.

Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde oturan Ahmet Erkan 1 Mart'ta pompalı tüfekli karnından yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Erkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Erkan ile akrabalarının, geçen hafta kavga ettiği Ferhat Tunç'un otomobilinin camını kırdığını saptadı. Bu gelişme üzerine bir çok suçtan kaydı bulunan Ferhat Tunç, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Ferhat Tunç, sorgusunda "Mahallede uyuşturucu satıyorlardı. Ailem var, çocuklarım var, uyardım, satmamalarını istedim. Onlar da gelip evimin önündeki aracıma hasar verdiler. Olay günü, yoldan geçiyordum yine uyuşturucu sattıklarını gördüm. Eve gidip, pompalı tüfeğimi alıp geri döndüm. Ateş ettim" diye ifade verdi. Olay sırasında Ferhat Tunç'un yanında olduğu belirlenen Yakup Tugay ile Gencer Fidan'ı da yakaladı.

Gözaltındaki sorguları tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Ferhat Tunç, "Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi.

Polis cinayete karıştığı ileri sürülen Ahmet Tunç ile Hasan Ceylan'ı da arıyor.

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