Katil zanlısı piyade tüfeği ve tabanca ile yakalandı

OSMANİYE'de kasten adam öldürme suçundan aranan Hacı Murat Bozdoğan (38), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliyle birlikte piyde tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.Akifiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Osmaniye 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kasten adam öldürme suçundan aranan Hacı Murat Bozdoğan'ın, Andırın'ın Cambaz Mahallesi'nde yayla evinde saklandığını tespit etti. Ekiplerin geldiği sırada bahçede olan Bozdoğan, jandarma aracını görünce eve kaçtı.Hacı Murat Bozdoğan, jandarmanın teslim ol çağrılarına olumsuz yanıt verince ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Bozdoğan, saklandığı merdivenin arkasında yakalanarak gözaltın alındı. Evde yapılan aramada ise 1 piyade tüfeği, 30 mermi, 1 tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ile 61 mermi ve 2 el dürbünü ele geçirildi.ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTIKarakola götürülen Hacı Murat Bozdoğan'ın kimlik sorgusunda kasten adam öldürme suçu dışında kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit suçlarından da arandığı ortaya çıktı. Bozdoğan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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