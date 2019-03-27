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Katil zanlısı eş hakkındaki uzaklaştırma kararı 1 hafta önce bitmiş (2)

ANNESİNİN CENAZE NAMAZINDA SAF TUTTU Erzurum'da dün boşanma davası süren Özgür P. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Seher P., Pasinler ilçesinde öğlende toprağa verildi. Cenazeye, Seher P.'nin babası Sebahattin...

Katil zanlısı eş hakkındaki uzaklaştırma kararı 1 hafta önce bitmiş (2)

ANNESİNİN CENAZE NAMAZINDA SAF TUTTU
Erzurum'da dün boşanma davası süren Özgür P. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Seher P., Pasinler ilçesinde öğlende toprağa verildi. Cenazeye, Seher P.'nin babası Sebahattin Aydın erkek kardeşi Göktürk ve kız kardeşi Nurdan Aydın ile birlikte kızı Z.P. ve oğlu M.B.P., diğer yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Musalla taşına konulan annelerinin tabutuna bakan çocukları, yürekleri dağladı. Çocukların, üzerlerindeki şoku hala atamadıkları görüldü.
Öğle namazı sonrası İbrahim Hakkı Hazretleri Camii'nin bahçesinde kılınan cenaze namazında M.B.P., dedesi Sebahattin Aydın'ın hemen yanında saf tuttu. Cenaze namazının ardından Seher P., ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Katil zanlısı Özgür P. ise çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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