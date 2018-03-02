Katalog evliliği yapan eski hakim ve savcıya 6 yıl 3 ay hapis

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - ERZURUM'da görülen FETÖ/PDY davasında, katalog evliliği yaptığı ileri sürülen Hakkari'nin Yüksekova ilçesi eski hakimi Fevziye Melis Kılıç ile eşi eski savcı Mehmet Kılıç, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişimi sonrası, Yüksekova Adliyesi'nde görevli Mehmet Kılıç ile eşi Fevziye Melis Kılıç, 16 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alındı. FETÖ üyesi olduğu iddia edilen çift, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcı Mehmet Kılıç ile hakim Fevziye Melis Kılıç, 29 Kasım 2016 tarihli kararla meslekten ihraç edildi. Örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandığı belirlenen Mehmet Kılıç, 14 Ağustos 2017'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kılıç çifti hakkında hazırlanan iddianame, Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, itirafçı olan yargı mensuplarının ifadelerine yer verildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'na, şüpheli sıfatıyla ifade veren kadın hakim E.Ö.Y., Fevziye Melis Kılıç ile Mehmet Kılıç'ın 'cemaat evliliği' yaptığını söyledi. İtirafçı hakim, "Bunlara kimin aracılık ettiğini, hangi evde buluştuklarını ve resmi kimin gösterdiğini bilmiyorum. Ancak bu kişilerin cemaat aracılığıyla evlendiklerini akademideki sohbetlerden ve Fevziye Melis Açılan'dan duymuştum. Fevziye Melis'ten staj yaptığımız dönemde ben sorumlu olduğumdan bunu biliyordum" dedi.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün, karar duruşması görüldü. Tutuksuz sanık Fevziye Melis Kılıç, duruşmaya Malatya Sulh Ceza Hakimliği'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mehmet Kılıç ise tutuklu bulunduğu Malatya E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS üzerinden bağlantı kurulamadığı için duruşmaya katılamadı. Mehmet Kılıç'ın avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu. Son sözü sorulan Fevziye Melis Kılıç, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi bir suç örgütüne üye değilim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet ve Fevziye Melis Kılıç'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Mehmet Kılıç'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.