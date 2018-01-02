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Kastamonu’da kayıp 5 kişilik aileyle ilgili 2 silah Adli Tıp’a gönderildi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrası ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesini arama çalışmaları sürerken, jandarma tarafından ele geçirilen 1 av tüfeğiyle 1 tabanca,...

Kastamonu’da kayıp 5 kişilik aileyle ilgili 2 silah Adli Tıp’a gönderildi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrası ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesini arama çalışmaları sürerken, jandarma tarafından ele geçirilen 1 av tüfeğiyle 1 tabanca, olayla ilgili bağlantısı olabileceğiyle incelenmek üzere Adli Tıp'a gönderildi.
Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde 34 gün önce çıkan yangında, Çataloğlu ailesine ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'na yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda bir çocuğa ait yanmış ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Soruşturma kapsamında aileye ait 4 büyükbaş hayvanın ahırlarında bulunduğu Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık'ta tutuklandı. 16 Aralık'ta Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. ile 19 Aralık günü isimleri açıklanmayan 2 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 5'e çıktı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu timlerinin Bürme köyü Kuzören Mahallesi çevresindeki 30 kilometrelik bölgede sürdürdüğü arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Çalışmalar sürerken, jandarma ekiplerinin ele geçirdiği 1 av tüfeği ile 1 tabancayı olayla ilgili bağlantısı olabileceği ihtimaliyle incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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