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Kastamonu Valiliği'nden yürüyüş ve stant açma yasağı

KASTAMONU Valiliği, 30 gün süresince kent merkezi ve ilçelerinde her türlü gösteri yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 9 Mart 2018 ve 9 Nisan 2018 tarihleri arasında gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı...

Kastamonu Valiliği'nden yürüyüş ve stant açma yasağı
KASTAMONU Valiliği, 30 gün süresince kent merkezi ve ilçelerinde her türlü gösteri yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, 9 Mart 2018 ve 9 Nisan 2018 tarihleri arasında gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, "Kent merkezi ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi yürüyüşler haricinde, her türlü gösteri yürüyüşü OHAL uygulamaları kapsamında yasaklanmıştır. OHAL kapsamındaki yasal düzenlemeler doğrultusunda, resmi kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi programlar ve etkinlikler hariç, stant açma, imza masası açma ve imza kampanyası gibi etkinlikler, 10 Mart-9 Nisan tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezinde İl Valiliği, ilçelerde ise İlçe Kaymakamlıklarının iznine bağlıdır" denildi.

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