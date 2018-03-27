Kastamonu merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda, rütbeli asker ve askeri öğrencilerden oluşan 20 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde Kastamonu merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Samsun, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Yalova polisinin katıldığı operasyonlarda, rütbeli asker ve askeri öğrencilerden oluşan 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda, rütbeli asker ve askeri öğrencilerden oluşan 20 kişi gözaltına alındı.