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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında 2 kişiye beraat kararı çıktı

KASTAMONU'da, FETÖ/PDY yönelik soruşturması kapsamında açılan 4 ayrı davanın görülmesine devam edildi. Yargılanan 4 kişiden 2’si hakkında beraat kararı verildi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalara, ‘silahlı terör örgütü...

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında 2 kişiye beraat kararı çıktı
KASTAMONU'da, FETÖ/PDY yönelik soruşturması kapsamında açılan 4 ayrı davanın görülmesine devam edildi. Yargılanan 4 kişiden 2’si hakkında beraat kararı verildi.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalara, ‘silahlı terör örgütü üyesi oldukları’ iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar eski polis memuru Süleyman İ., eski infaz koruma memuru Merve D., açığa alınan öğretmen Seher A. ve esnaf Şükrü D. ile avukatları katıldı.
Savunmasında suçsuz olduğunu öne süren Süleyman İ., "Örgütle bir bağlantım yok. 20 yıl devletime hizmet ettim. 12 yıl Güneydoğu'da terörle mücadele ettim. Benim terör örgütüyle ilişkim olamaz. Bu süreçte 9 ay tutuklu kaldım. İş bulmakta zorlanıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.
Merve D.’de, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u örgütsel bir amaçla kullanmadığını iddia ederek, "ByLock bilerek kullandığım bir program değildi. İçerik kayıtları gelmediği için bu hususta bir şey diyemiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Seher A. da örgütle hiçbir bağının bulunmadığını öne sürerken, kendisinin husumet yaşadığı bir akrabası tarafından şikayet edildiğini ve bu nedenle hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Seher A. da beraatini istedi.
Şükrü D.’de savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti Süleyman İ. ile Seher A'nın beraatine karar verirken, duruşmayı diğer sanıklar Merve D. ve Şükrü D.’nin dosyalarındaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

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