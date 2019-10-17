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Kastamonu'da uyuşturucuya 3 tutuklama
KASTAMONU merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmasında, Pınarbaşı ilçesinde, uyuşturucu madde imal...
GÜVENLİK 17.10.2019, 16:04
KASTAMONU merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmasında, Pınarbaşı ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Pınarbaşı merkezli Bartın ve İstanbul'da 9 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 210 gram kubar esrar, 2 gram skunk, 15 gram kenevir tohumu ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmasında, Pınarbaşı ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Pınarbaşı merkezli Bartın ve İstanbul'da 9 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 210 gram kubar esrar, 2 gram skunk, 15 gram kenevir tohumu ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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