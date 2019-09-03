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Kastamonu'da uçuruma yuvarlanan kamyon alev aldı: 3 ölü
KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan inşaat malzemesi yüklü kamyon, 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak alev aldı. Kazada, kamyonda bulunan 3 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Çatalzeytin...
GÜVENLİK 03.09.2019, 13:46
KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan inşaat malzemesi yüklü kamyon, 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak alev aldı. Kazada, kamyonda bulunan 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Çatalzeytin ilçesi girişinde meydana geldi. Kocaeli'den Sinop'un Ayancık ilçesine giden Birol Özdemir yönetimindeki 41 DV 367 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Ağaçlık alana yuvarlanan kamyon, alev aldı. Yoldan geçen sürücüler, ağaçlık alanda yangın çıktığını düşünerek durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise alev topuna dönen kamyonu fark etti. Gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alana da sıçrayan yangını söndürdü. Hurda yığını haline gelen kamyonda yapılan incelemede sürücü Birol Özdemir ile yanında bulanan Niyazi Çakır ve Necati Akbaş'ın yanarak öldükleri belirlendi.
3 kişinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Çatalzeytin ilçesi girişinde meydana geldi. Kocaeli'den Sinop'un Ayancık ilçesine giden Birol Özdemir yönetimindeki 41 DV 367 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Ağaçlık alana yuvarlanan kamyon, alev aldı. Yoldan geçen sürücüler, ağaçlık alanda yangın çıktığını düşünerek durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise alev topuna dönen kamyonu fark etti. Gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alana da sıçrayan yangını söndürdü. Hurda yığını haline gelen kamyonda yapılan incelemede sürücü Birol Özdemir ile yanında bulanan Niyazi Çakır ve Necati Akbaş'ın yanarak öldükleri belirlendi.
3 kişinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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