Kastamonu'da silahlı kavga: 4 yaralı

KASTAMONU'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Kuzeykent Mahalllesi'ndeki Deniz Yıldızları Gençlik ve Eğitim Derneği binasında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda iki grup tabancalarını çekerek birbirlerine ateş etti. Kavgaya karışan Elder A., Suat B., Bülent K. ve Ramazan A., tabancalardan çıkan kurşanlarla yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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