Kastamonu'da şehit er, son yolculuğuna uğurlandı

BİNGÖL'de PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın (20), memleketi Kastamonu'nun Cide ilçesi Çayyaka köyünde toprağa verildi.Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, askerlerin bulunduğu araca, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın'ın cenazesi Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Çayyaka köyüne askeri helikopterle getirildi. Buradan şehidin naaşı, evinin önüne getirilerek, helallik alınıp, dualar edildi. Daha sonra askerlerin omuzlarının üzerinde taşınan Şehit Yatkı’nın tabutunun arkasında vatandaşlar dev bir Türk bayrağı taşıyarak, köy meydanından “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı attı. Cenaze tekbirler eşliğinde köy camisine getirildi.İkindi namazının ardından köy camisinde kılınan cenaze namazına şehidin babası Ahmet, annesi Zehra ablası Esin ve Türk bayrağı tişörtü giyen kardeşi Erdem, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Mİlletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir ve köylüler katıldı. Cenaze namazı öncesi şehidin kardeşi Erdem Yatkın, tabutun üzerine Türk bayrağı sererek, sarıldı ve "Abim benim" diye gözyaşı döktü. Şehit Piyade Jandarma Er Şevki Eren Yatkın’ın, 3,5 ay vatani görevine başladığı öğrenildi.FOTOĞRAFLI