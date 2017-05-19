Kastamonu'da otomobil kamyonla çarpıştı: 3 ölü (2)

KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ
Kazada ölenlerin Sürücü 62 yaşındaki Mustafa Soyanıt, eşi 57 yaşındaki Zülfiye Soyanıt, 47 yaşındaki Temel Odabaş olduğu belirlendi.
KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ Kazada ölenlerin Sürücü 62 yaşındaki Mustafa Soyanıt, eşi 57 yaşındaki Zülfiye Soyanıt, 47 yaşındaki Temel Odabaş olduğu belirlendi.
19 Mayıs 2017 Cuma 11:30
KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ
Kazada ölenlerin Sürücü 62 yaşındaki Mustafa Soyanıt, eşi 57 yaşındaki Zülfiye Soyanıt, 47 yaşındaki Temel Odabaş olduğu belirlendi.
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