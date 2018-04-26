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Kastamonu'da kendini yakan fotoğrafçı öldü

KASTAMONU’da fotoğrafçı Mustafa Ç. (57), evinde kendini yakarak yaşamına son verdi. Olay, Beyçelebi Mahallesi 125. Yıl Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ç., evde annesi ile...

Kastamonu'da kendini yakan fotoğrafçı öldü
KASTAMONU’da fotoğrafçı Mustafa Ç. (57), evinde kendini yakarak yaşamına son verdi.
Olay, Beyçelebi Mahallesi 125. Yıl Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ç., evde annesi ile birlikte olduğu sırada üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Oğlunu alevler içerisinde gören anne, polis ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa Ç.’nin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süredir psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mustafa Ç.'nin cenazesi, polis ve savcının yaptığı inceleme sonrası Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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