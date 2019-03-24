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Kastamonu'da kazada ölen 3 uzman onbaşı için tören

KASTAMONU'da, otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 jandarma uzman onbaşı, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenin törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Devrekani- Kastamonu karayolu,...

Kastamonu'da kazada ölen 3 uzman onbaşı için tören
KASTAMONU'da, otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 jandarma uzman onbaşı, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenin törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Devrekani- Kastamonu karayolu, Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşılar Emre Tarlacı (21), İsmail Doğan (22), Enes Sertkaya (21) ve Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu, hafta sonu gezmek için Azdavay ilçesine gitti. Kastamonu'ya dönüş yolunda Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Hamdi Y. yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon takla atarken, otomobil şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki Uzman Onbaşılar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralandı.
TÖREN DÜZENLENDİ
Kazada hayatını kaybeden askerler Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Milletvekili Metin Çelik ile askeri erkan ve kazada hayatını kaybeden askerlerin aileleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ardından yaşamını yitiren askerlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişleri okundu. Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından askerlerin Türk bayrağına sarılı tabutları cenaze nakil araçlarına konuldu. Emre Tarlacı’nın cenazesi Karaman, İsmail Doğan’ın cenazesi Afyonkarahisar, Enes Sertkaya’nın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Elazığ'a gönderildi.

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