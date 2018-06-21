Kastamonu'da inşaat işçisine El-Nusra gözaltısı

KASTAMONU'da terör örgütü El-Nusra üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kastamonu'da oturan ve kentteki bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu bir kişi, terör örgütü El-Nusra üyesi olduğu iddiası ile Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kastamonu'da oturan ve kentteki bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu bir kişi, terör örgütü El-Nusra üyesi olduğu iddiası ile Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.