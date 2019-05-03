Kastamonu'da horoz dövüştüren 89 kişiye 346 bin lira ceza

ANKARA, () - TARIM ve Orman Bakanlığı, Kastamonu'da horoz dövüştüren 89 kişiye toplam 346 bin 833 TL para cezasının kesildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kastamonu'nun Akmescit Mahallesi'nde horoz dövüşü yaptırılan mekâna polis tarafından baskın düzenlendi. Baskın da, dövüştürülen 84 hint horozuna el konuldu. Mekân sahibiyle birlikte olay yerinde bulunan 89 kişiye kabahatlar kanununa istinaden para cezası verildi. Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) görevlileri tarafından '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında kişi başına 3 bin 897 TL olmak üzere toplam 346 bin 833 TL idari yaptırım cezası uygulandı. 84 hint horozu DKMP ekipleri tarafından koruma altına alındı.

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