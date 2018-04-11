Kastamonu'da FETÖ sanığı 4 öğretmene hapis cezası

KASTAMONU'da FETÖ/PDY kapsamında haklarında dava açılan eski 6 öğretmenden 4'ü hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'silahlı terör örgütü üyesi' oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen Faruk Yüce ve eşi Satı Yüce, Muhsin Fidan ve eşi Sevtap Fidan, Abdurrahman Turan Kebapçı ve eşi Gülsüme Kebapçı ile avukatları katıldı. Duruşmada kendilerine atılı suçları reddeden sanıklardan Abdurrahman Turan Kebapçı'ya 7 yıl 6 ay, Faruk Yüce, Muhsin Fidan ve Gülsüme Kebapçı'ya ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Satı Yüce ve Sevtap Fidan'ın ise beraatına karar verdi.