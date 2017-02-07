Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

KASTAMONU'da, 'DEAŞ terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, DEAŞ yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı. Örgüte eleman kazandırmak için çalışarak DEAŞ terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen şüphelilerden 6'sı, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler F.G., U.G., M.D., M.Y., S.D. ve Y.A. nöbetçi mahkemece tutuklandı.