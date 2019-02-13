Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ve 2 ahır kül oldu

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Karadedeoğlu köyünde çıkan yangında 2 ahşap ev ile 2 ahır kül oldu.

Kent dışında yaşayan Ahmet Çelik'e ait ahşap evde gece saatlerinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek, yan taraftaki Mustafa Ünal'a ait eve ve ahıra sıçradı. Alevleri gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye Taşköprü Belediyesi, Taşköprü Orman İşletlemesi, Kastamonu Belediyesi ve Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köye gelen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında Ahmet Çelik ve Mustafa Ünal'a ait evler ile ahırlar kül oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



FOTOĞRAFLI