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Kastamonu'da aranan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

KASTAMONU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kayıplara karışan FETÖ/PDY şüphelisi iş...

Kastamonu'da aranan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
KASTAMONU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kayıplara karışan FETÖ/PDY şüphelisi iş adamı Evren S.'yi Devrekani ilçesinde, emniyetin mahrem imamı olduğu iddia edilen Osman B.'yi ise Tosya ilçesinde yakaladı. Evren S. ve Osman B., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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