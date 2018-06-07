Kastamonu'da aranan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kayıplara karışan FETÖ/PDY şüphelisi iş adamı Evren S.'yi Devrekani ilçesinde, emniyetin mahrem imamı olduğu iddia edilen Osman B.'yi ise Tosya ilçesinde yakaladı. Evren S. ve Osman B., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kayıplara karışan FETÖ/PDY şüphelisi iş adamı Evren S.'yi Devrekani ilçesinde, emniyetin mahrem imamı olduğu iddia edilen Osman B.'yi ise Tosya ilçesinde yakaladı. Evren S. ve Osman B., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.