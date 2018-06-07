Kastamonu'da '5 kişilik ailenin katli' davası 4 Aralık'ta başlayacak

KASTAMONU'da 5 kişilik Çataoğlu Ailesi'ni öldürdükten sonra evlerinin içinde cesetlerini yakarak yok etmeye çalışan tutuklu Erkan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile kayınpederi Ali Şahin, 4 Aralık 2018'de hakim karşısına çıkacak.

Kastamonu’nun merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da, hayvan hırsızlığı için gittikleri evde 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'ni öldürüp, cesetlerini yaktıkları iddiasıyla tutuklanan Erkan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile kayınpederi Ali Şahin için savcı tarafından hazırlanan iddianamede, 'kasten adam öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenmiş ve sanıkların evin yakılması ve hayvan hırsızlığından da ceza alması talep edilmişti. İddianame, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Tutuklu sanıklar Erkan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile kayınpederi Ali Şahin'in 4 Aralık Salı günü Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacakları belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, geçen 29 Kasım'da Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan hırsızları tarafından öldürüldükten sonra evleriyle birlikte cesetleri yakılan Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu Serdar Çataloğlu'na (12) ait yanmış kemikler, protez diş ve battaniye üzerindeki saç telleri yapılan arama çalışmalarının 42'nci günü evin enkazında bulunmuştu. Kastamonu'da vahşice öldürüldükten sonra evlerinde yakılan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'nin ceset kalıntıları, Adli Tıp incelemesinin ardından 162 gün sonra bebek mezarı büyüklüğünde tek bir alanda toprağa verilmişti.



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