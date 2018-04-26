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Kastamonu'da 22 iş adamı ve Bank Asya çalışanına gözaltı

KASTAMONU merkezli 5 il de sabah saatlerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında iş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarının  da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması...

Kastamonu'da 22 iş adamı ve Bank Asya çalışanına gözaltı
KASTAMONU merkezli 5 il de sabah saatlerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında iş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarının  da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kastamonu merkezli eş zamanlı Bursa, Denizli, Manisa ve Ankara’da operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında iş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulunan doküman ve belgelere de el konulurken bulundukları illerdeki emniyet müdürlüklerine ifadeleri alınmak üzere götürüldükleri öğrenildi.

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