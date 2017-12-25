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Kasksız motosiklet sürücüsü canından oldu

AYDIN'ın Söke ilçesinde, direksiyon kontrolünü yitirdiği motosikletin devrilmesi sonucu başını asfalta çarpan kasksız sürücü Ogün Keçeci (46), kaldırıldığı hastanede öldü. Kaza, Söke-Milas karayolu Yenidoğan Mahallesi yakınlarında...

Kasksız motosiklet sürücüsü canından oldu
AYDIN'ın Söke ilçesinde, direksiyon kontrolünü yitirdiği motosikletin devrilmesi sonucu başını asfalta çarpan kasksız sürücü Ogün Keçeci (46), kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaza, Söke-Milas karayolu Yenidoğan Mahallesi yakınlarında dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Söke'de kasap Ogün Keçeci, 09 JJ 665 plakalı motosikleti ile Milas yönüne giderken, direksiyon kontrolünü yitirdi. Motosiklet, savrulup devrildi. Başını asfalta çarpan kasksız motosiklet sürücüsü Keçeci, ağır yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi ardından durumu ağır olan Keçeci, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keçeci, doktorların müdalelelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, soruşturma başlattı.

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