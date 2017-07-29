Kasksız motokurye kazada öldü (2)

SÜRÜCÜ PARMAK İZİ VE GÖRÜNTÜDEN SAPTANDI

Antalya'da motokuryenin öldüğü trafik kazasında, çarptığı aracın sürücüsü saptandı. Motosikletle çarpışan otomobilde bulunan 4 kişiden sürücünün kim olduğunun belirlenmesi için çalışma yapan polis, araçtakileri polis merkezine götürdü. Otomobildeki arka koltukta oturan 2 kişinin araç kullanmayı bilmediğini belirleyen polis, baba ve kızı üzerinde yoğunlaştı. Baba A.Y., sürücünün kızı Y.B. olduğu iddia ederken Y.B. ise kaza yapan otomobili babası A.Y.'nin kullandığını ileri sürdü. Polis merkezinde birbirlerini suçlayan baba ve kızın ifadeleri alınırken kaza yerini gören gören MOBESE görüntüleri incelendi. Aynı zamanda da baba- kızın parmak izleri alındı. Bu çalışma sonunda otomobili kullanan kişinin A.Y. ve 1.18 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kızı Y.B.'nin de 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Baba ve kızı, ifadelerin ardından 'taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan' adliyeye sevk edildi.

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