Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BİLAL ERDOĞAN: DÜNYAYI 8 MİLYAR İNSANA YETEMEYECEK ŞEKİLDE KULLANIYORUZ
İbn Sina Üniversitesi Mütevelli Heyet...
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...

Kasklı sürücü kurtuldu, kask takmayan arkadaşı öldü

ANTALYA'da önündeki hafif ticari araca çarpan motosikletin kasklı sürücüsü Tevfik Ç. yaralandı, başında kask bulunmayan arkasındaki arkadaşı Emrah Taşdemir ise yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen bir yakını, Taşdemir'in...

Kasklı sürücü kurtuldu, kask takmayan arkadaşı öldü
ANTALYA'da önündeki hafif ticari araca çarpan motosikletin kasklı sürücüsü Tevfik Ç. yaralandı, başında kask bulunmayan arkasındaki arkadaşı Emrah Taşdemir ise yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen bir yakını, Taşdemir'in cesedine sarılıp, gözyaşı döktü.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi'nde meydana geldi. Tevfik Ç. yönetimindeki 07 AFS 687 plakalı motosiklet, bir araç tarafından sıkıştırılınca Z.Ş. yönetimindeki 07 ACB 689 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü Tevfik Ç. ile arkadaşı Emrah Taşdemir yaklaşık 50 metre yolda sürüklendi. 
Yoldan geçen diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, kasksız yolcu Emrah Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Başında kask bulunan Tevfik Ç. ise yaralı olarak ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.
Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü Z.Ş. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
YAKINLARI CANSIZ BEDENİNE SARILDI
Kazayı haberi alıp gelen yakınları, yerde yatan Taşdemir'in cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Taşdemir'in cesedine sarılıp ağlayan bir yakınını ise polis güçlükle kaldırdı. Gelen ambulanstaki sağlık ekibi, hayatını kaybeden gencin fenalaşan yakınlarına müdahale etti.
Kazaya karışan motosikletin ise 15 gün önce satın alındığı ortaya çıktı.
Taşdemir'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328