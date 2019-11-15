Son Dakika
Kasiyeri şaşırttı, iki defa para üstü aldı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir marketten alışveriş yaptıktan sonra tırnakçılık yöntemiyle kasiyerden iki kez para üstü alan kişi, güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, Nazilli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki bir markette meydana...
GÜVENLİK 14.11.2019, 22:55
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir marketten alışveriş yaptıktan sonra tırnakçılık yöntemiyle kasiyerden iki kez para üstü alan kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, Nazilli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markette alış-veriş yaptan bir kişi, kasaya geldi. Parayı ödedikten sonra ilginç davranışlarda bulunan çeşitli sorular sorduğu kasiyerde iki kez para üstü alan kişi, marketten ayrıldı. Tırnakçılık olarak adlandırılan bu yöntimin ardından şüphelenen market çalışanları güvenlik kamerasını izlediklerinde durumun farkına vardı ve polise ihbarda bulundu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, Nazilli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markette alış-veriş yaptan bir kişi, kasaya geldi. Parayı ödedikten sonra ilginç davranışlarda bulunan çeşitli sorular sorduğu kasiyerde iki kez para üstü alan kişi, marketten ayrıldı. Tırnakçılık olarak adlandırılan bu yöntimin ardından şüphelenen market çalışanları güvenlik kamerasını izlediklerinde durumun farkına vardı ve polise ihbarda bulundu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:44
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6