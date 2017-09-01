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Kasiyer, soyguncunun elindeki kurusıkı tabancayı aldı

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, () - KARABÜK'te bir markette kasiyerlik yapan Cihan Eren, elinde tabanca ile markete girip kasayı soymaya kalkışan gence direnerek elindeki tabancayı aldı. Adının Volkan B. olduğu belirlenen şüpheli, yakında bulunan...

Kasiyer, soyguncunun elindeki kurusıkı tabancayı aldı

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, () - KARABÜK'te bir markette kasiyerlik yapan Cihan Eren, elinde tabanca ile markete girip kasayı soymaya kalkışan gence direnerek elindeki tabancayı aldı. Adının Volkan B. olduğu belirlenen şüpheli, yakında bulunan polisler tarafından gözaltına alınırken, elindeki tabancanın kurusıkı olduğu anlaşıldı.
Olay, dün Yüzüncü Yıl Mahallesi 1009 Cadde'de bulunan markette meydana geldi. Volkan B., iddiaya göre evinin karşısında bulunan markete girip elindeki kurusıkı tabancayı kasiyere doğrultarak kasadaki paraları istedi. Şüpheli, parayı vermemek için direnen kasiyer Cihan Eren'e tabancanın namlusu ve kabzası ile vurdu, ardından da kasiyerin ayaklarına doğru ateş etti. Silahın kurusıkı olduğunu anlayan Cihan Eren, şüphelinin elindeki tabancayı aldı. Bu sırada marketin yakınında bulunan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri geldi. Polisler silah çekerek şüpheliye teslim olmasını istedi. Polisler Volkan B.'yi yere yatırıp kelepçeleyerek gözaltına aldı. Başına aldığı darbelerle hafif yaralanan kasiyer Cihan Eren, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay anı marketteki güvenlik kamerasına yansıdı. Daha önce hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlardan sabıkası bulunduğu anlaşılan Volkan B., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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