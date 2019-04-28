Kasayı soyan otomobili çalan hırsızın yakalanma anı kamerada

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () ÇEKMEKÖY'de hırsızlık için girdikleri evde kasada bulunan 60 bin dolar değerinde 3 adet saat, 40 bin dolar nakit para ile çok miktarda mücevher çalan şüpheli Bünyamin K.(38) polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evden aldıkları kontak anahtarı ile birlikte çaldıkları lüks otomobil de operasyonda ele geçirildi.

Çekmeköy, Selimiye caddesinde 20 Nisan'da saat 00.10'da polise başvuran mağdur R.K.(75) evine giren hırsızların içerde bulunan kasadaki 60 bin dolar değerindeki 3 adet saat ile 40 bin dolar para ve çok sayıda mücevheri çaldığını söyleyerek polise başvurdu. R.K. kasada tam olarak ne kadar mücevher olduğunu bilmediğini söyledi.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin olay günü mağdura ait otomobili alıp kaçarken site güvenlik görevlisiyle karşılaştıklarını ve silah göstererek onu korkutup kaçtıklarını belirledi. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin birinin kimliği tespit edildi. Daha önceden de hırsızlık suçundan gözaltına alındığı öğrenilen Bünyamin K., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı yerde evden çalınan mağdura ait otomobile de el konuldu.

Poliste işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilien şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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