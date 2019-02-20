Kasasındaki tomruklar devrilen TIR'ın çekicisi havada kaldı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yokuşta park halinde bırakılan tomruk yüklü TIR, freni boşalınca yaklaşık 50 metre geri gitti. Devrilen kasasındaki tomruklar yola saçılan TIR'ın çekicisi ise havada kaldı.Kaza, saat 10.00 sıralarında Aktepe Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları bölgesinde bulunan yokuşta meydana geldi. Yol kenarında park halinde duran 20 ATK 19 plakalı tomruk yüklü TIR'ın freni boşaldı. Yokuşta geriye doğru hareket eden TIR, yaklaşık 50 metre sonra kaldırıma çıktı. Kasası devrilen TIR'dan tomruklar yola saçılırken, çekicisi de havaya kalktı.Kazayı gören çevredekiler polisi aradı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR'ın çekicisine çıkarak, yaralı olup olmadığını kontrol etti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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