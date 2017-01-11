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Kasap ve çay ocağına giren hırsız yakalandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde kasaptan salam, sucuk ve tavuk, çay ocağından ise toz içecekler çalan 42 yaşındaki T.B. yakalandı. T.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Darıca'da gece bir kasap...

Kasap ve çay ocağına giren hırsız yakalandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde kasaptan salam, sucuk ve tavuk, çay ocağından ise toz içecekler çalan 42 yaşındaki T.B. yakalandı. T.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Darıca'da gece bir kasap ile çay ocağına girerek çaldığı ürünlerle dışarı çıkan T.B.'yi gören polisler peşine düştü. Kaçmaya çalışan T.B. kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Kasaptan salam, sucuk ve tavuk, çay ocağından ise toz içecekler ile tereyağ, reçel, peynir gibi ürünler çalan T.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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